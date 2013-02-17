В США военные перехватили два самолета над отдыхающим Обамой

Пилоты ВВС США перехватили два небольших самолета, которые вторглись в закрытую для полетов зону над местом отдыха Обамы
На юге штата Флорида для перехвата двух самолетов были подняты по тревоге истребители ВВС.
Причиной стало нарушение закрытой для полетов зоны, введенной в связи с визитом президента США Барака Обамы, передает РИА "Новости".
Вертолет береговой охраны США и истребитель F-16 поднялись в воздух, когда радары зафиксировали полет небольшого самолета Cessna 152 над городом Палм-Сити около полудня по местному времени.
Самолет был настигнут и вынужден приземлиться.
Спустя пять часов еще один F-16 был поднят по тревоге, на этот раз из-за подлетающего к Палм-Сити двухместного Lancair 320. Частный самолет был предупрежден, изменил курс и пролетел мимо закрытой зоны.
Федеральное управление гражданской авиации и секретная служба США начали расследование инцидентов.
По данным местных СМИ, Обама взял небольшой перерыв в работе и приехал в Палм-Сити, чтобы отдохнуть и поиграть там в гольф.
ВВС США время от времени перехватывают небольшие самолеты, залетающие в зоны, временно закрытые для полетов из-за передвижений президента.
Аналогичный случай произошел в феврале прошлого года — самолет Cessna 182, пилот которого не отвечал на запросы диспетчера, приблизился на опасное расстояние к самолету Обамы — тот собирался вылететь из Лос-Анджелеса.
Истребитель ВВС США перехватил Cessna, на борту которого позднее были обнаружены около 20 килограммов марихуаны.