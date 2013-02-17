В США военные перехватили два самолета над отдыхающим Обамой

На юге штата Флорида для перехвата двух самолетов были подняты по тревоге истребители ВВС.

Причиной стало нарушение закрытой для полетов зоны, введенной в связи с визитом президента США Барака Обамы, передает РИА "Новости".

Вертолет береговой охраны США и истребитель F-16 поднялись в воздух, когда радары зафиксировали полет небольшого самолета Cessna 152 над городом Палм-Сити около полудня по местному времени.

Самолет был настигнут и вынужден приземлиться.

Спустя пять часов еще один F-16 был поднят по тревоге, на этот раз из-за подлетающего к Палм-Сити двухместного Lancair 320. Частный самолет был предупрежден, изменил курс и пролетел мимо закрытой зоны.

Федеральное управление гражданской авиации и секретная служба США начали расследование инцидентов.

По данным местных СМИ, Обама взял небольшой перерыв в работе и приехал в Палм-Сити, чтобы отдохнуть и поиграть там в гольф.

ВВС США время от времени перехватывают небольшие самолеты, залетающие в зоны, временно закрытые для полетов из-за передвижений президента.

Аналогичный случай произошел в феврале прошлого года — самолет Cessna 182, пилот которого не отвечал на запросы диспетчера, приблизился на опасное расстояние к самолету Обамы — тот собирался вылететь из Лос-Анджелеса.

Истребитель ВВС США перехватил Cessna, на борту которого позднее были обнаружены около 20 килограммов марихуаны.