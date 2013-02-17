В Пакистане произошел крупный теракт: более 80 погибших

В результате мощного взрыва на рынке в столице пакистанской провинции Белуджистан – городе Кветта - погиб 81 человек.

Число погибших может возрасти, поскольку многие из 164 раненных находятся в критическом состоянии, передает РИА "Новости".

Взрыв снес более 60 торговых точек, подо завалами оказались десятки людей.

Как заявил замглавы городской полиции Вазира Хана, взрывное устройство находилось в мотоцикле, и его привели в действие дистанционно.

По данным местных СМИ, масса взрывчатки составляла более 100 килограммов.

Ни одна из действующих в Пакистане экстремистских группировок пока не взяла ответственность за взрыв.

Напомним, в начале января в Кветте произошел двойной теракт, жертвами которого стали 92 человека, и еще более 120 получили ранения.

После этого местные шииты вытащили на проезжую часть в центре города гробы с телами погибших и устроили трехдневную акцию протеста, требуя от властей защиты от террористов.

Сегодня, после нового теракта, представители шиитской общины заявили, что намерены повторить акцию протеста, которая прошла в январе в Кветте.