Обломков метеорита под Челябинском так и не нашли

Поиски обломков метеорита в Челябинской области прекращены. Остатков небесного тела найти так и не удалось.

Об этом сообщил вице-губернатор региона Игорь Мурог.

По словам чиновника, что полынья на озере Чебаркуль, которую сначала приняли за место падения фрагментов метеорита, образовалась по другой причине.

Также Мурог отметил, что правительство Челябинской области готово содействовать ученым, которые захотят приехать в регион, чтобы заняться исследованиями.

Поиски обломков метеорита велись не только в озере Чебаркуль, но и в районе села Звягино Чебаркульского района, а также близ села Куваши под Златоустом.

Напомним, как сообщал "Главред", 15 февраля над Уралом прошел метеоритный дождь.

По некоторым оценкам, мощность взрыва, произошедшего после входа метеорита весом до 10 тысяч тонн в атмосферу, составила от 300 до 500 килотонн.

От разрушений, вызванных взрывной волной, пострадали более тысячи человек, 50 из них попали в больницу.

Материальный ущерб в Челябинской области превысил один миллиард рублей – 250 миллионов гривен.