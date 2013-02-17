Самая большая концентрация геев оказалось в столице США

Каждый десятый американец, проживающий в столице страны – Вашингтоне, причисляет себя к ЛГБТ-сообществу (лесбиянок, гомосексуалистов, бисексуалов и трансвеститов – прим. ред.).

Таковы результаты опроса Gallup, опубликованные 15 февраля.

В ходе исследования респонденты отвечали на вопрос "Лично вы считаете себя лесбиянкой, геем, бисексуалом или транссексуалом?".

Самая высокая доля утвердительных ответов среди всех штатов США – 10% - была получена именно в столице страны.

Почти вдвое меньше геев и лесбиянок проживают на Гавайях – там на этот вопрос ответили утвердительно 5,1% опрошенных.

Самый низкий показатель у Северной Дакоты, где лишь 1,7% были готовы заявить о своей гомосексуальности.

Показатели по остальным американским штатам варьируются от 4,9 (Вермонт и Орегон) до 2,6 (Теннесси, Миссисипи, Монтана) процентов.

В среднем количество американцев, причисляющих себя к ЛГБТ-сообществу, по всем штатам составляет 3,5%.

Опрос проводился с 1 июня по 30 декабря 2012 года. Как отметили в компании, это первое масштабное исследование такого рода.

При этом социологи признали, что результаты не дают представления отдельно о числе лесбиянок, геев, бисексуалов и транссексуалов.

Кроме того, вопрос касался именно самоидентификации, а не сексуального и социального поведения в прошлом или настоящем.