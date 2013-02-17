Спецслужбы России уничтожили организатора теракта в Дагестане

В ходе спецоперации в Дагестане был уничтожен организатор крупного теракта на въезде в Хасавюрт, в результате которого погибли четверо полицейских.

Об этом со ссылкой на заявление Национального антитеррористического комитета (НАК) передает РИА "Новости".

Ранее в Следственном комитете РФ сообщили, что все трое боевиков, уничтоженных в ночь на 17 февраля, были опознаны. Среди них оказался один из главарей местного бандподполья Даниял Заргалов, 1979 года рождения.

По сведениям спецслужб, все три боевика находились в федеральном розыске, на их счету многочисленные убийства гражданских лиц и военнослужащих, а также вымогательство денег под угрозой физической у местных предпринимателей.

В частности, спецслужбы отметили, что ликвидированный главарь был организатором теракта 14 февраля на посту ДПС.

Напомним, утром 14 февраля на посту ДПС Хасавюрта террорист-смертник привел в действие взрывное устройство – погибли четыре полицейских, еще шестеро попали в больницу.

Мощность бомбы составила 100-120 килограммов в тротиловом эквиваленте.

Позднее у села Мичурина в Хасавюртовском районе Дагестана силовики вступили в бой с предполагаемыми организаторами теракта. В результате спецоперации были убиты шестеро боевиков, погиб один полицейский.

Позже НАК подтвердил, что убитые были причастны к теракту на посту ДПС.