Соратник Папы Римского назвал причину его ухода с престола

Бенедикта ХVI на престоле Папы Римского может сменить не представитель Европы.

Об этом заявил ближайший сподвижник Папы Римского, влиятельный кардинал Пол Попард, передает ИТАР-ТАСС.

"Шок, вызванный новостью об отставке, способен подвигнуть кардиналов найти нового Папу Римского за пределами Европы", - подчеркнул он.

82-летний Попард, который в течение последних 25 лет тесно работал с Йозефом Ратцингером, также сообщил, что причиной добровольной отставки Папы Римского является не только возраст и состояние здоровья, но ситуация, которая сложилась в католической церкви.

"Нужно быть бесчувственным, когда лицо из твоего ближайшего окружения делает фотокопии твоих частных документов. Все это привело к тому, что Бенедикт ХVI принял решение об уходе с престола", - заверил он.

"Семилетний период понтификата Бенедикт ХVI отмечен утечкой из Ватикана через дворецкого Паоло Габриэле конфиденциальной информации, скандалом по поводу сексуальных нравов и фракционной борьбой в католической церкви", - отметил кардинал.

Также кардинал отметил, что в настоящее время создалась ситуация, когда возможны любые варианты.

Отметим, что никогда ранее кандидатом на папский престол не был кардинал из неевропейских стран.

В настоящий момент две трети католиков проживает за пределами Европы.