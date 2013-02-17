После взрыва метеорита над Уралом вспышки и свечение неба заметили над Калифорнией

Через несколько часов после взрыва метеорита в небе над Уралом, свидетели сообщили о странном свечении неба над штатом Калифорния на западе США.

"Люди видели над заливом Сан-Франциско огненные вспышки. Власти уже зарегистрировали около трех десятков соответствующих свидетельств", - сообщили американские СМИ.

Астрономы пока не могут сказать, идет ли в этом случае речь о фрагментах небесного тела, которые пролились метеоритным дождем над Челябинской областью.

По данным астрофизиков, ежегодно в атмосфере Земли фиксируется от 5 до 10 случаев появления средних по размеру метеоритов.

Однако крупные, подобно тому, что взорвался над Уралом, редки.

Тем не менее, согласно подсчетам специалистов, за год в атмосферу Земли входят многочисленные фрагменты астероидов с совокупным весом в 15 тысяч тонн.