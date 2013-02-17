Северная Корея готовится к новым ядерным испытаниям

Северная Корея провела успешные испытания двигателя новой ракеты большой дальности.

Об этом сообщили в Южной Корее, передает ИТАР-ТАСС.

Испытания прошли накануне третьего подземного ядерного взрыва, проведенного КНДР.

Функциональный тест, призванный проверить работоспособность двигателя для новой ракеты "KN-08", осуществлялся на ракетном полигоне в Тончхан-ри.

По оценке одного из источников, дальность полета ракеты "KN-08" с таким двигателем может превысить 5 тысяч км.

"В случае если соответствующие власти Севера признают результаты прогона двигателя успешными, то тогда там начнется оперативное развертывание новой ракеты", - отметил один из источников.

В апреле прошлого года, к столетней годовщине со дня рождения Ким Ир Сена – отца-основателя КНДР и деда нынешнего северокорейского лидера Ким Чен Ына, Пхеньян продемонстрировал шесть установок мобильных ракет.

По оценкам экспертов, эти ракеты, имеющие два метра в диаметре и 18 метров в длину, способны нести ядерные боеголовки. В то же время специалисты не имеют сведений о проведении испытаний таких ракет.

"Обращает на себя внимание то обстоятельство, что Север провел испытания двигателя, прекрасно понимая, что это будет обнаружено американскими разведывательными спутниками", - заявил другой источник.

"Испытание ракетной двигательной установки накануне ядерного взрыва имело целью дальнейшее нагнетание угрозы в адрес США и их союзников", - подчеркнул он.

При этом Пхеньян предупреждает о готовности к новым ядерным испытаниям и получении в свое распоряжение межконтинентальных баллистических ракет "для противодействия враждебным силам и укрепления возможностей по самообороне", отметили аналитики.

Сеул тщательно отслеживает возможность проведения Севером нового запуска ракеты большой дальности в ответ на возможное введение Советом Безопасности ООН новых санкций в отношении КНДР за проведенное там ядерное испытание, сообщили официальные представители Министерства обороны Южной Кореи.