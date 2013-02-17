На Кипре объявлены первые результаты выборов президента

На Кипре объявлены первые результаты президентских выборов, которые состоялись 17 февраля.

По итогам голосования, во второй тур прошли кандидат от партии ДИСИ (Демократический сбор) Никос Анастасиадис, и кандидат от коммунистической партии АКЭЛ Ставрос Малас.

Анастасиадис набрал 45% голосов, обогнав Маласа, за которого проголосовали 27% избирателей.

Между тем, данные экзит-поллов отдавали Анастасиадису более 51% голосов, что позволяло избежать второго тура выборов.

Явка составила 83% — на шесть процентов ниже, чем на предыдущих президентских выборах в 2008 году.

Второй тур президентских выборов пройдет 24 февраля.

Главной темой предвыборных кампаний на Кипре является предстоящее подписание меморандума с Евросоюзом и МВФ о финансовой поддержке республики.

Никос Анастасиадис, который выступает за компромисс с кредиторами, пользуется поддержкой некоторых европейских лидеров, в числе которых канцлер Германии Ангела Меркель.

С 2011 года Кипр испытывает значительные финансовые трудности из-за рецессии в Греции и общего спада экономики в Евросоюзе. В 2012 году крупнейшие рейтинговые агентства снизили кредитный рейтинг Кипра на несколько ступеней.

С лета 2012 года Кипр ведет переговоры с международными кредиторами о предоставлении финансовой помощи. Пока что стране не удается достичь соглашения с кредиторами о необходимых мерах экономии.

Предварительный проект договора между Кипром и "тройкой" международных кредиторов (ЕЦБ, Еврокомиссия, МВФ) предполагает выделение стране кредита в размере 17 миллиардов евро.