На Кипре объявлены первые результаты выборов президента

Во второй тур президентских выборов прошли кандидат от Демократической партии и представитель Компартии.
На Кипре объявлены первые результаты президентских выборов, которые состоялись 17 февраля.
По итогам голосования, во второй тур прошли кандидат от партии ДИСИ (Демократический сбор) Никос Анастасиадис, и кандидат от коммунистической партии АКЭЛ Ставрос Малас.
Анастасиадис набрал 45% голосов, обогнав Маласа, за которого проголосовали 27% избирателей.
Между тем, данные экзит-поллов отдавали Анастасиадису более 51% голосов, что позволяло избежать второго тура выборов.
Явка составила 83% — на шесть процентов ниже, чем на предыдущих президентских выборах в 2008 году.
Второй тур президентских выборов пройдет 24 февраля.
Главной темой предвыборных кампаний на Кипре является предстоящее подписание меморандума с Евросоюзом и МВФ о финансовой поддержке республики.
Никос Анастасиадис, который выступает за компромисс с кредиторами, пользуется поддержкой некоторых европейских лидеров, в числе которых канцлер Германии Ангела Меркель.
С 2011 года Кипр испытывает значительные финансовые трудности из-за рецессии в Греции и общего спада экономики в Евросоюзе. В 2012 году крупнейшие рейтинговые агентства снизили кредитный рейтинг Кипра на несколько ступеней.
С лета 2012 года Кипр ведет переговоры с международными кредиторами о предоставлении финансовой помощи. Пока что стране не удается достичь соглашения с кредиторами о необходимых мерах экономии.
Предварительный проект договора между Кипром и "тройкой" международных кредиторов (ЕЦБ, Еврокомиссия, МВФ) предполагает выделение стране кредита в размере 17 миллиардов евро.