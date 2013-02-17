Ученые таки нашли осколки метеорита, взорвавшегося над Уралом

Ученые обнаружили в районе озера Чебаркуль фрагменты метеорита, упавшего под Челябинском.

Об этом сообщает РИА "Новости".

Внеземная природа осколков подтверждена химическими исследованиями, заявил специалист по метеоритам Виктор Гроховский из Уральского федерального университета.

Ранее сообщалось, что в Челябинск отправилась экспедиция из сотрудников Уральского университета, которой было поручено отыскать обломки метеорита.

"Мы буквально только что закончили исследование, мы подтверждаем, что частицы вещества, найденные нашей экспедицией в районе озера Чебаркуль, действительно имеют метеоритную природу. Это каменный метеорит с содержанием железа около 10%. Скорее всего, ему будет присвоено название "метеорит Чебаркуль", - подчеркнул ученый.

Напомним, ранее власти Челябинской области заявили о прекращении поисков обломков метеорита, в результате взрыва которого пострадали 1200 человек, а ущерб составил около 1 миллиарда рублей (250 миллионов гривен).