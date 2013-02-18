Рафаэль Корреа победил на выборах президента Эквадора

Президент Эквадора Рафаэль Корреа переизбран на пост главы государства по итогам выборов.

Как сообщает местное телевидение, опросы, проведенные на выходе из избирательных участков, показали, что он набрал почти 59 % голосов. Это позволило ему добиться солидного отрыва от своего основного соперника Гильермо Лассо, который получил лишь 23 %, передает ИТАР-ТАСС.

На нынешних выборах в Эквадоре впервые было разрешено проведение эксит-поллов — опросов на выходе с избирательных участков. Политические комментаторы отмечают, что эксит-поллы дали практически те же результаты, что и опросы общественного мнения, устроенные на завершающем этапе избирательной кампании. По итогам большинства социологических исследований Корреа лидировал с огромным преимуществом по сравнению с семью своими соперниками.

Помимо президента, жители южноамериканской республики выбирали депутатов Национального конгресса (однопалатного парламента) и руководство местных органов власти, включая префектов провинций и глав муниципий. В избирательные списки были внесены имена 11,6 миллиона эквадорцев. При этом участие в выборах носит обязательный характер для всех жителей республики в возрасте от 18 до 65 лет.

Напомним, 17 февраля на Кипре состоялись президентские выборы.



По итогам голосования, во второй тур прошли кандидат от партии ДИСИ (Демократический сбор) Никос Анастасиадис, и кандидат от коммунистической партии АКЭЛ Ставрос Малас.



Анастасиадис набрал 45% голосов, обогнав Маласа, за которого проголосовали 27% избирателей.





