Опубликовано фото частицы челябинского метеорита

В Екатеринбурге, ученые Уральского федерального университета, принимавшие участие в поиске осколков метеорита, взорвавшегося 15 февраля над Челябинской областью, официально объявили об обнаружении метеоритного вещества.

Из лаборатории УрФУ в интернете провели трансляцию, показав найденные частицы небесного тела: они представляют собой осколки черного цвета размером до 1 см, передает ИТАР-ТАСС.

На экране было видно три монитора компьютеров с изображением метеорита, а также небольшой фрагмент темного вещества.

"Экспедиция УрФУ привезла сегодня в университет обломки вещества, найденного под Челябинском. Ученые сообщают, это тот самый метеорит", - говорится в сообщении в Twitter "Новости УрФУ".

По информации специалистов, внеземная природа осколков подтверждена химическими исследованиями. Кроме того, стало известно о намерении ученых назвать упавший метеорит по озеру Чебаркуль.

"Мы буквально только что закончили исследование, мы подтверждаем, что частицы вещества, найденные нашей экспедицией в районе озера Чебаркуль, действительно имеют метеоритную природу. Этот метеорит относится к классу обыкновенных хондритов, это каменный метеорит с содержанием железа около 10%. Скорее всего, ему будет присвоено название "метеорит Чебаркуль", - заявил член комитета РАН по метеоритам Виктор Гроховский из УрФУ.

Ранее сообщалось, что поиски осколков метеорита, взорвавшегося над территорией Челябинской области, прекращены, осколки не найдены. Поиски велись в озере Чебаркуль, находящемся в 1 км от одноименного города, в районе села Звягино (Чебаркульский район) и села Куваши, под Златоустом.

Вице-губернатор Челябинской области Игорь Мурог заявлял ранее, что полынья, которая была обнаружена на озере Чебаркуль и первоначально принята за место падения небесного тела, образовалась по иной причине. МЧС также заявляло, что обломков метеорита не найдено.

Напомним, появление метеорита было зафиксировано 15 февраля утром в пяти регионах России: Тюменской, Свердловской, Челябинской, Курганской областях и Башкирии. Места падения обломков метеорита обнаружены в трех районах Челябинской области: два в Чебаркульском и один в Златоустовском.

В результате "метеоритной атаки" пострадали более тысячи человек, 50 были госпитализированы.