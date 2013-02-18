В России развернулась война за наследство Деда Хасана

После смерти Аслана Усояна, более известного по кличке Дед Хасан, оставшиеся в живых воры в законе начали делить "наследство" погибшего авторитета.

Грузинские "законники" предпринимать самые решительные шаги в этом направлении и стали засылать собственных "смотрящих" в Ростовской области и Краснодарском крае, до сих пор контролировавшихся кланом Усояна.

В места лишения свободы был направлен "прогон" следующего содержания: "Арестанты, ставим вас в известность, что с сегодняшнего дня 27.01.13 г. перед нами ворами в ответе за положение в системе Ростовской области Лева Мартирос, в Краснодарском крае Дато! Арестанты! Будьте предельно внимательны, строго в корне пресекайте звонивших по телефону и вносивших смуту и раскол в доме нашем общем! Мы 24 часа на связи и по всем воровским вопросам, и вопросам воровской семьи набирайте нас воров!" (пунктуация оригинала — Ред.).

Однако "смотрящий" усть-лабинской колонии по кличке Паша Козырь, получив "прогон", не сообщил о нем другим заключенным, а обратился за консультацией к ставленнику Усояна Вадиму Иваненко (Вадику Краснодарскому). В итоге бумага была сожжена. Вскоре после этого грузинские воры в законе начали угрожать участникам сожжения…

По информации источников, в связи с этим в колониях юга России возросла напряженность, происходят драки, ОМОН готовится к подавлению беспорядков. При этом все авторитетные воры в законе, участвующие в разделе сфер влияния, находятся за границей и пытаются действовать посредством удаленной связи. Это еще больше усложняет ситуацию.

Как стало известно журналистам, для урегулирования ситуации сторонники Деда Хасана собираются провести в Объединенных Арабских Эмиратах "сходку", в которой примут участие несколько сотен воров в законе. Представители клана Усояна Дмитрий Чантурия (Мирон), Темури Мирзоев (Тимур Свердловский), Василий Христофоров (Вася Воскрес), Гади Калоян (Оник) и Валерий Фаризов (Валера Курд) планируют показать, что смерть лидера не лишила клан влияния.

Кроме того, представителям клана предстоит разрешить и внутренние противоречия: как и следовало ожидать, смерть лидера не лучшим образом сказалась на внутренней дисциплине. В частности, есть информация, что сторонник Деда Хасана Гела Кардава (Гела) попытался получить покровительство его врага Таро, находящегося в колонии. Правда, Таро принимать "перебежчика" отказал.

Ранее "Главред" сообщал, что в отместку за гибель Деда Хасана были расстреляны три вора в законе - Ахмед Евлоев по кличке Ахмед Сутулый, Ровшан Джаниев по кличке Ровшан Ленкоранский и Астамур Гулия по кличке Астик Сухумский.