Афганистан закрыл свое небо для самолетов НАТО

Президент Афганистана Хамид Карзай запретил авиации НАТО участвовать в боевых операциях на территории страны и фактически обвинил иностранные державы в подрыве афганской государственности, пишет "Коммерсантъ-Украина".

Карзай выступил с беспрецедентной критикой в адрес США и других стран Запада, направивших свои контингенты в состав Международных сил содействия безопасности в Афганистане (ISAF).

Поводом стала ошибка авиации НАТО, разбомбившей населенный пункт в провинции Кунар, по ошибке приняв его за базу талибов. Тогда погибли десять мирных жителей - в основном женщины и дети.

"Это постыдно для нас, что Главное управление национальной безопасности вызывает поддержку с воздуха сил НАТО против жителей нашего государства", - заявил по этому поводу Карзай.

"Иностранцы стремятся лишить Афганистан права на существование сильного правительства, жизнеспособной системы власти, боеспособной натренированной армии и образованной молодежи!" – возмутился он.

Согласно подписанному 17 февраля указу президента, "афганские силы безопасности ни при каких обстоятельствах не могут пользоваться воздушной поддержкой авиации НАТО".

По данным источников в Кабуле, на состоявшемся в субботу заседании правительства страны Карзай крайне резко высказался в адрес иностранных держав, до сих пор считавшихся его союзниками и спонсорами.

Ранее афганский президент, которого его противники называют марионеткой США, прежде не позволял себе подобных оценок.

Президент выразил надежду, что после вывода из страны международного контингента в 2014 году афганские силы безопасности смогут "самостоятельно обеспечивать мир и спокойствие в стране". "Для нас 2014 год станет Наурузом (новый год – прим. ред.) весной обновления, которая придет в нашу страну", - пообещал он.

Напомним, президент США Барак Обама в своем недавнем обращении к Конгрессу объявил, что в течение года 34 тысячи американских военных будут выведены из Афганистана, и к концу 2014 года война в этой стране завершится.