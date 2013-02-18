Косово заявило о стремлении вступить в ЕС и НАТО

Косово решительно нацелено на вступление в ЕС и НАТО.

Об этом в Приштине заявила президент страны Атифете Яхьяга, где отмечали пятую годовщину отделения бывшего автономного края от Сербии.

По словам президента, народ Косово "начал новую главу в истории, главу мира, взаимопонимания, сотрудничества и взаимного уважения".

17 февраля 2008 года албанские власти Косово в одностороннем порядке при поддержке США и ряда стран Евросоюза провозгласили независимость от Сербии и о формировании суверенного государства Республика Косово, сообщает РИА Новости.

В настоящее время край населен преимущественно албанцами (свыше 90%). Из двухмиллионного населения Косово сербы и представители других национальностей составляют около 10%. Большая часть сербов проживает компактно на севере Косово с национальным центром в Косовской Митровице, часть - в анклавах, окруженных поселениями местных албанцев.

17 февраля 2008 года парламент Косово проголосовал за принятие декларации о независимости края. За принятие декларации высказались 109 депутатов. Представители сербов, которые имели десять мест в парламенте, на этой церемонии не присутствовали.

В этот же день косовский парламент утвердил новые герб и флаг Косово.

Напомним, сербский посол в Москве Славенко Терзич заявил, что даже ради вхождения в Европейский Союз Сербия не признает независимость Косово.