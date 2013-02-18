Сын Сталина был дезертиром и предателем – зарубежные СМИ

18 февраля 2013, 12:45

Однако, точных данных о судьбе Якова Джугашвили в период с 22 июня 1941 года нет.

Старший сын Иосифа Сталина Яков Джугашвили, погибший в годы Великой Отечественной войны, был дезертиром и предателем.

Об этом заявили журналисты немецкого издания Spiegel, изучившие рассекреченные документы из Центрального архива Минобороны РФ.

Такие выводы основываются на ряде свидетельств об обстоятельствах пленения Якова. Впрочем, документы, ставшие открытием для немецких журналистов, в России известны давно, и их подлинность оспаривают не первый год.

"21 июля (1941 года) дивизия (14-я танковая дивизия, где, согласно официальной версии, в должности командира 6-й артиллерийской батареи 14-го гаубичного полка служил Яков Сталин – ред.) послала в район предполагаемого нахождения Якова очередной поисковый отряд, который наткнулся на солдата, бежавшего из окружения вместе с сыном Сталина. В рапорте со слов солдата говорится: "Они сожгли свои документы и переоделись в гражданскую одежду. Добравшись до берега озера, товарищ Джугашвили сказал солдату идти дальше, сам он хотел остаться и отдохнуть", - пишет издание.

"Из этого можно заключить, что Яков сознательно позволил пленить себя", - отмечает автор статьи.

Однако, точных данных о судьбе Якова Джугашвили в период с 22 июня 1941 года нет. Согласно распространенной версии, сын вождя принял решение стать офицером в середине 1930-х годов и поступил в Московскую артиллерийскую академию. На фронт он был послан уже 23 июня 1941 года, назначен комбатом, представлен к награде за бой под Сенно в начале июля 1941 года. А уже в середине месяца попал в окружение и пропал без вести. В конце месяца Германия официально объявила о пленении сына Сталина.

По некоторым данным, Сталину даже поступило предложение обменять сына на фельдмаршала Паулюса, захваченного под Сталинградом. "Я солдата на фельдмаршала не меняю!" - так режиссер Юрий Озеров в киноэпопее "Освобождение" представил ответ вождя. Далее, как следует из все той же наиболее распространенной версии, Яков после нескольких переводов оказался в особом лагере "А" при конлагере Заксенхауз, где 14 апреля 1943 года бросился на электрическое заграждение и был попутно расстрелян.

Собственно, данные подробности о пленении и гибели Якова российским специалистам известны давно, правда, вывод о трусости сына вождя решается делать не каждый. Против говорит тот факт, что, согласно свидетельствам тех же немцев, в плену сын Сталина вел себя исключительно мужественно и отказывался сотрудничать - что не слишком соответствует поведению человека, пытавшегося спастись переодеванием. Кстати, германской стороной распространялся слух о том, что в плену Яков критически отзывался о боеспособности Красной армии и признавал бессмысленность сопротивления. Листовки с соответствующим текстом и фотографией Якова даже служили дезертирам "пропуском" в немецкий плен.

Отметим, что есть и еще одна версия - Яков Джугашвили вообще не был в плену. Об этом, в частности, говорил сын товарища Артема, усыновленный Сталиным Артем Сергеев. "Нет ни одного достоверного подлинного документа, свидетельствующего, что Яков был в плену. Вероятно, 16 июля 1941 года он был убит в бою. Думаю, немцы нашли при нем его документы и устроили такую игру с нашими соответствующими службами... Сейчас криминалистическая экспертиза подтверждает, что все фотографии и тексты Якова якобы в плену - монтаж и фальшивка", - приводит "Хронос" интервью Сергеева 2007 года.

http://www.hrono.ru/statii/2007/serg_yasha.html

То же мнение высказывает историк Александр Осокин. "Если Яков Джугашвили, сын советского вождя, все же находился в немецком плену, то почему до сих пор не продемонстрированы кинокадры допросов?" - говорится в его книге "Великая тайна Великой Отечественной".

"Если допустить, что сын Сталина все же был захвачен в плен, то случилось это чуть ли не 22 июня в поезде на пути того в Германию",-  пишет Осокин. Например, будучи гражданским специалистом, он направлялся в командировку. Это объяснило бы факт захвата его в плен в гражданской одежде.

Как бы то ни было, высказывая различные версии о судьбе сына Сталина в начале войны, историк соглашается с мнением многих российских специалистов о том, что если свидетельства о пребывании того в плену подлинные, то трусом его назвать было нельзя. И, соответственно, нельзя утверждать, что он добровольно сдался в плен. "Мужественное поведение Якова в плену, его отказ от сотрудничества с немцами и вступления во власовскую Русскую освободительную армию, сама гибель 14 апреля 1943 года, - пишет Осокин в своей книге. - Все это делает маловероятным факт смены им военной формы на гражданскую одежду и уничтожения своих документов".

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Сталин предатель сын Плен Германия
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