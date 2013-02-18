Чавес вернулся в Венесуэлу и продолжит лечение

Президент Уго Чавес вернулся с Кубы в Венесуэлу и намерен продолжать лечение.

Об этом сообщил сегодня сам лидер боливарианской революции в своем официальном блоге социальной сети "Твиттер", пишет ИТАР-ТАСС.

"Мы снова вернулись на родину, в Венесуэлу. Боже, спасибо! Спасибо, любимый народ! Здесь мы продолжим лечение", - написал Чавес.

Он также поблагодарил председателя Государственного совета Кубы Рауля Кастро и Фиделя Кастро. "Спасибо Фиделю, Раулю и всей Кубе! Спасибо Венесуэле за любовь", - добавил президент.

Он не уточнил, в каком состоянии находится в настоящий момент. "Продолжаю держаться и верить в моих врачей. До вечной победы! Будем жить и победим!" - заключил он.

Напомним, хирургическая операция по удалению раковой опухоли была проведена Чавесу на Кубе в декабре прошлого года. С момента вылета на Остров свободы 9 декабря президент Венесуэлы ни разу не появлялся ни в телевизионном, ни в радиоэфире.

15 февраля, власти Венесуэлы показали фотографии Уго Чавеса и сделали официальное заявление о его состоянии здоровья. Он в сознании и улыбается, однако пока не может самостоятельно дышать.