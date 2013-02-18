Папа Римский уходит из-за махинаций Ватикана: к власти может прийти "папа берлусконский" - CМИ

Папу Римского Бенедикта XVI к решению уйти на покой подтолкнули махинации, в которых оказался замешан Ватикан.

Такое мнение выразил известный итальянский политик и журналист Джульетто Кьезы, пишет Интерфакс-Религия.

"На мой взгляд, победу над Папой Бенедиктом XVI одержала так называемая римская курия - группа кардиналов, которая тесно связана с Сильвио Берлускони. Ватиканские скандалы последних пяти-шести лет были в той или иной мере связаны с кризисом в Италии, особенно в том, что касается финансовых махинаций", - заявил он.

"Если они сохранят власть внутри Церкви (а уход Бенедикта XVI, как я говорил, - это их победа), то церковный кризис только усугубится, потому что их интересует конъюнктура, а не серьезные реформы. Если, например, выберут понтификом миланского кардинала Сколу, человека крайне консервативного и, судя по всему, не очень чистоплотного, то это будет не папа римский, а "папа берлусконский", - заявил Кьеза.

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По словам Кьезы, значительная часть церковных средств хранилась в банке Ambrosiano Veneto, который сейчас находится в центре "большого скандала, связанного с очень темными аферами". Наряду с этим, продолжил он, в отмывании денег заподозрен и Институт по делам религии - "формально структура нефинансовая, но по существу ватиканский государственный банк".

"Многие сходятся в том, что господин Йозеф Ратцингер просто не смог противостоять всем этим махинациям, которые поставили под удар авторитет Католической церкви в целом, и решил уйти, чтобы не замарать себя участием в этих скандалах", - заявил Кьеза.

По его мнению, ошибкой понтифика было то, что он сделал ставку на воцерковлении Старого Света, в то время как центр католического влияния переместился в развивающийся мир.

Проблема еще и в том, полагает эксперт, что предшественник Бенедикта XVI Иоанн Павел II "был идеальным понтификом эпохи постмодернистского спектакля, он был великолепный актер, но глубинных изменений внутри церковной структуры и в ее взаимоотношениях с миром не провел".

"Несмотря на громкие инициативы вроде извинений перед евреями и поездок в мусульманские страны Иоанн Павел II не сделал Церковь более открытой и тоже оказался неспособен бороться с влиянием реакционной и финансово нечистоплотной римской курии", - подчеркнул Кьеза.

Есть и другой вариант - выбрать одного из чернокожих кардиналов, который имеет мало влияния внутри Рима "и будет пешкой в руках все тех же итальянских иерархов, но которого можно будет представлять в качестве зримого символа перемен, эдакого "католического Обамы", в реальности исполняющего роль зиц-председателя".

Есть и третий вариант: кардиналы из Латинской Америки, Африки, Азии формируют коалицию и продвигают своего прогрессивного кандидата, который переориентировал бы Церковь на развивающийся мир, заявил Джульетто Кьеза. Однако наиболее вероятным он считает первый сценарий.

Напомним, 12 февраля Бенедикт XVI объявил, что собирается покинуть трон римского первосвященника из-за возраста и плохого состояния здоровья. Его отставка назначена на вечер 28 февраля.