В Беларуси за "плюшевый десант" посадили пограничника

Военный суд Беларуси приговорил к двум годам колонии усиленного режима прапорщика пограничных войск за пересечение границы шведским самолетом, когда он дежурил на пограничном посту.

Об этом сообщает Радио "Свобода".

Напомним, в июле 2011 года "десанте плюшевых мишек" был сброшен с легкого самолета, пилотируемого гражданами Швеции.

Самолет нелегально пересек воздушную границу Беларуси и сбросил над поселком Ивенец, а также над одним из пригородов Минска плюшевых мишек на парашютах, к которым были прицеплены призывы к свободе слова в Беларуси.

Инцидент привел к увольнению с должностей командующих погранслужбы, ВВС и ПВО.

Также было закрыто посольство Беларуси в Стокгольме, а послу Швеции было отказано в продлении аккредитации.

МИД Беларуси тогда обвинил в "содействии в нелегальном пересечении границы" двух белорусов – блогера за обнародование фотографий мишек, существование которых власть сначала вообще отрицала, и риэлтора за поиски квартиры для аренды еще одному шведу, вероятному соучастнику акции.