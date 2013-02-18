Сирия оценила ущерб от войны в 11 миллиардов долларов

Власти Сирии оценили ущерб, нанесенный инфраструктуре страны боевыми действиями, в 11 миллиардов долларов.
Власти Сирии оценили ущерб от военных действий, нанесенный инфраструктуре страны, в 11 миллиардов долларов.
Эти данные были обнародованы израильской прессой со ссылкой на подсчеты официального Дамаска, передает "Интерфакс".
Напомним, что ранее президент Сирии Башар Асад на заседании кабинета министров обвинил своих противников в планомерном разрушении инфраструктуры страны.
Между тем, министр по вопросам национального примирения Сирии Али Хайдар, выступая в парламенте страны, заявил, что правительство готово "без предварительных условий встретиться с сирийскими оппозиционными группировками, как на территории страны, так и за ее пределами".
Также он добавил, что президент Асад готов урегулировать разногласия с агрессивно настроенными сторонами политическими методами.
"Это касается даже тех, кто использует оружие", - добавил сирийский министр.
При этом на встрече с ливанскими политиками сам Асад заявил, что власти Сирии не собираются уступать вооруженной оппозиции.
Как известно, вооруженные столкновения в Сирии продолжаются с марта 2011 года.
За это время жертвами противостояния, по оценкам ООН, стали почти 70 тысяч человек.