Сирия оценила ущерб от войны в 11 миллиардов долларов

Власти Сирии оценили ущерб от военных действий, нанесенный инфраструктуре страны, в 11 миллиардов долларов.

Эти данные были обнародованы израильской прессой со ссылкой на подсчеты официального Дамаска, передает "Интерфакс".

Напомним, что ранее президент Сирии Башар Асад на заседании кабинета министров обвинил своих противников в планомерном разрушении инфраструктуры страны.

Между тем, министр по вопросам национального примирения Сирии Али Хайдар, выступая в парламенте страны, заявил, что правительство готово "без предварительных условий встретиться с сирийскими оппозиционными группировками, как на территории страны, так и за ее пределами".

Также он добавил, что президент Асад готов урегулировать разногласия с агрессивно настроенными сторонами политическими методами.

"Это касается даже тех, кто использует оружие", - добавил сирийский министр.

При этом на встрече с ливанскими политиками сам Асад заявил, что власти Сирии не собираются уступать вооруженной оппозиции.

Как известно, вооруженные столкновения в Сирии продолжаются с марта 2011 года.

За это время жертвами противостояния, по оценкам ООН, стали почти 70 тысяч человек.