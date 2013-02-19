В России полицейские пресекли две "воровские сходки": задержаны более 90 авторитетов

Московские полицейские пресекли две "воровские сходки" и задержали более 90 криминальных авторитетов.

Об этом сообщили в пресс-центре МВД России, пишет ИТАР-ТАСС.

Как рассказали в пресс-службе министерства, вечером 18 февраля оперативники одновременно провели сразу две спецоперации по пресечению, так называемых воровских сходок на востоке и северо-западе Москвы.

"В ресторане на улице Преображенский вал оперативники задержали свыше 50 уроженцев Закавказья, которые, по имеющейся информации, собрались отметить "коронацию" одного из них. При задержании гости столицы попытались выбросить имевшиеся у них несколько единиц огнестрельного оружия, которые были изъяты", - сказали в полиции. Кроме того, на северо-западе Москвы сотрудники полиции задержали около 40 криминальных "авторитетов" из различных регионов России и стран Закавказья, которые собрались в бане, расположенной на Волоколамском шоссе. Там также было изъято огнестрельное оружие.

Все задержанные были доставлены в столичные отделы полиции, где с ними проводятся оперативно-следственные мероприятия, сказали в пресс-службе.

Как известно, после смерти Аслана Усояна, более известного по прозвищу Дед Хасан, оставшиеся в живых воры в законе начали делить "наследство" погибшего авторитета.

Ранее "Главред" сообщал, что в отместку за гибель Деда Хасана были расстреляны три вора в законе - Ахмед Евлоев по кличке Ахмед Сутулый, Ровшан Джаниев по кличке Ровшан Ленкоранский и Астамур Гулия по кличке Астик Сухумский.