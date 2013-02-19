Боевики обстреляли французский госпиталь в Дамаске

В Дамаске боевики обстреляли французский госпиталь, расположенный в христианском квартале Кассаа.

Как передает информационное агентство Сурия аль-Эн, один из снарядов разорвался внутри помещения, другой — около дверей приемного отделения и еще один — перед зданием частной школы "Мауна" на площади Джорджа Хури. По предварительным данным, пострадавших нет, пишет ИТАР-ТАСС.

Тем временем, в 110 километрах к югу от Дамаска сирийские военнослужащие уничтожили группу вооруженных экстремистов из Иордании. В ходе боя на пограничной реке Ярмук есть потери у террористов, остатки банды укрылись на территории соседнего государства, Под Алеппо ожесточенный бой произошел около международного аэропорта. Его защитники не позволили противнику приблизиться на опасное расстояние, с которого можно вести обстрел взлетно-посадочной полосы. Ливанское агентство Нахарнет передает, что боевики окружили и пытаются захватить военный аэродром в Кувейрасе на подступах к северной столице Сирии.

По информации телекомпании "Аль-Ихбария", в Идлибе удалось предотвратить теракт на местном аэродроме Абу-Духур. Охранники уничтожили террориста-смертника, который пытался проникнуть внутрь здания. Так же сообщается, что в ходе проведенных спецопераций военнослужащие ликвидировали одного из главарей вооруженных экстремистов по прозвищу Абу Расуль.

Как известно, конфликт в Сирии продолжается с марта 2011 года. По данным ООН, погибли уже более 70 тысяч человек, а число беженцев превышает 650 тысяч человек. Свыше четырех миллионов сирийцев нуждаются в срочной гуманитарной помощи.