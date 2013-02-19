Папа Римский ослеп на один глаз и стал плохо слышать – СМИ

Появляются новые свидетельства о состоянии здоровья Папы Римского Бенедикт XVI, которое, по мнению ряда наблюдателей, стало главной причиной его решения оставить престол святого Петра. Как пишет немецкий журнал Focus, понтифик ослеп на один глаз и стал плохо слышать.

Немецкий журналист Петер Зеевальд - автор книги, построенной на нескольких интервью с Бенедиктом XVI, - заявил, что при их последней встрече, состоявшейся 10 недель назад, он заметил, что Папа стал хуже слышать и, как ему показалась, возможно, ослеп на левый глаз.

Он настолько похудел, что портным стало трудно поспевать за обновлением одежд, рассказывает Зеевальд про Папу, сообщает Newsru.com

"Никогда я не видел его столь истощенным и утомленным", - заявил Зеевальд "Фокусу".

Журналист приводит слова понтифика, сказавшего: "Я старый человек, силы убывают. Думаю, что я сделал достаточно". На вопрос, как он видит свою жизнь на пенсии, Бенедикт ответил, что это зависит от того, каково будет его физическое состояние.

Ранее "Главред" сообщал, что в качестве причин для ухода Папы с престола называлось не только состояние здоровья понтифика, но и скандалы, сотрясавшие Ватикан в последнее время.