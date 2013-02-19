В России составлен список преемников Путина на случай трагической случайности

Президент РФ Владимир Путин будет реагировать на внутренние и внешние вызовы, стоящие перед властным режимом, поэтому осуществит перезагрузку элиты, меняя как ее персональный состав, так и механизмы рекрутирования новых членов. Однако на случай трагической случайности с Путиным составлен список возможных его преемников – от премьера Дмитрия Медведева до миллиардера Михаила Прохорова.

Об этом со ссылкой на доклад экспертного холдинга "Минченко консалтинг" сообщает NEWSru.com.

Одним таких рисков является борьба за место премьер-министра как "автоматического преемника" в случае какой-либо трагической случайности с Путиным.

Другие варианты ухода Путина в принципе не рассматриваются, подчеркивают эксперты холдинга: верхушка элиты настроена на то, что его полномочия продлятся и после 2018 года. Однако все политические игроки, включая президента, создают для себя дополнительные плацдармы, говорится в документе.

В числе альтернативных фигур преемника премьера Дмитрия Медведева авторы называют бывшего министра финансов Алексея Кудрина (у него наибольшие шансы в случае провала нынешнего правительства), мэра Москвы Сергея Собянина, министра обороны Сергея Шойгу и лидера партии "Гражданская платформа" Михаила Прохорова. При этом так называемая "медведевская коалиция" образца 2010-2011 года, включающая "либералов", находится в процессе распада и ищет пути политического выживания премьера Медведева как кандидата в президенты в 2018 году, полагают аналитики.

Авторы доклада считают, что выделили главные тренды, на которых будет строиться политическая стратегия Путина. В первую очередь, это удержание территориальной целостности России, которую президент воспринимает как свою персональную миссию.

Эксперты уверены, что от Путина не стоит ждать никаких принципиально новых технологий и методик: вопреки устойчивому реноме непредсказуемого политика, он будет решать поставленные задачи проверенными способами, к которым неоднократно прибегал за все время нахождения у власти. Одна из таких технологий - "заблаговременная победа", которая строится на принципе безальтернативности. Она неизменно приносила Путину нужный результат, начиная с 1999 года, когда его последующее избрание президентом стало практически безальтернативным после назначения премьером при Ельцине и добровольной отставки последнего.

Еще один проверенный способ достижения поставленных целей - "выравнивание элит". Путин внимательно следит за тем, чтобы ни одна из групп не приобретала чрезмерного влияния и, если надо, ослабляет те, которые грозят "вырваться вперед". Причем делает это так, что лидеры таких групп не теряют лояльности и остаются в числе доверенных лиц. Так в свое время была ослаблена группа Игоря Сечина, хотя сам Сечин свои позиции сохранил. А теперь идет процесс ослабления группы Медведева, начавшийся с отставки его "креатуры" Анатолия Сердюкова. Путин остановит этот процесс тогда, когда сочтет, что элиты "сбалансированы", делятся наблюдениями аналитики.

Ранее "Главред" сообщал, что советники Путина готовятся к кардинальным переменам в его имидже. Вместо крепкого мужчины средних лет он предстанет перед народом как умудренный патриарх российской политики. Однако позже его пресс-служба опровергла это сообщение.