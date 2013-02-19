В Йемене военный самолет рухнул на жилой район: погибли шесть человек

В центре столице Йемене Сане рухнул военный самолет. В результате погибли, по меньшей мере, шесть человек.

Военные чиновники заявили, что это был учебный полет, во время которого самолет упал на западный жилой район города. Одно из тел найдено рядом с горящими обломками летательного аппарата. Несколько автомобилей, находившихся рядом, оказались охвачены пламенем, прилегающие улицы полны мусора и фрагментов упавшего самолета, пише Newsru ссылкой на Reuters.

По словам сотрудника службы безопасности, пилот успел катапультироваться из самолета. Погибшие - гражданские лица. Военные чиновники утверждают, что разбившийся самолет был истребитель-бомбардировщик Су-22.

На место происшествия стянуты отряды полиции, спасатели, службы помощи, район оцеплен. Движение на близлежащих улицах заблокировано. Сотрудники различных служб начали расследование причин инцидента.

Напомним, 13 февраля самолет Ан-24РВ, осуществляя чартерный рейс сообщением Одесса - Донецк выполнил некорректную посадку в Международном аэропорту Донецк им. Прокофьева. Во время приземления воздушное судно вылетело за пределы взлетно-посадочной полосы. От удара самолет перевернулся, а его корпус распался. В результате аварии погибли 5 человек.