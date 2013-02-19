Сегодня из Сирии эвакуируют 32-х украинцев

Сегодня из Сирии будут эвакуированы 32 гражданина Украины и трое сирийцев - членов семей украинцев.

Об этом заявил и.о. директора Департамента информационной политики МИД Украины Евгений Перебийнис, сообщает УНИАН.

По его словам, часть этой группы украинцев, проживающих в городах Алеппо и Латакия, планируется эвакуировать с помощью самолетов МЧС России.

Эта группа прибудет в аэропорт "Домодедово", где представители украинского посольства предоставят им содействие для оперативной транспортировки в Украину.

Еще 21 гражданин Украины и трое сирийцев - члены семей украинцев, которые преимущественно проживают в городе Дамаск и соседних провинциях, через территорию Ливана отбудут в Киев регулярным рейсом авиакомпании "Украинские средиземноморские авиалинии" по маршруту Бейрут-Киев.

Ожидается, что они прибудут в аэропорт "Борисполь" в 19.50.

Ранее "Главред" сообщал, что в октябре 2012-го сирийские боевики захватили в плен украинскую журналистку Анхар Кочневу и потребовали за ее освобождение 50 млн долл.

Фото: пресс-служба МЧС России