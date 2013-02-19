Дерзкое ограбление в аэропорту Брюсселя: похищены алмазы на сотни миллионов евро

Бельгийская полиция расследует дерзкий налет на инкассаторскую машину в аэропорту Брюсселя, во время которого были украдены контейнеры с алмазами и золотом.

Официально цена похищенного пока не называется, однако, по данным бельгийской прессы, речь идет о сотнях миллионов евро, сообщает Newsru.

Так, местные СМИ указывают сумму в 350 млн евро. По данным журналистов, добычей злоумышленников стал ящик с 10 кг алмазов.

Между тем, телеканал VRT и газета De Standaard со ссылкой на компанию Antwerp Diamond сообщили, что украдены алмазы на 50 млн долларов США (примерно 39 млн евро).

Как стало известно, вечером 18 февраля восемь мужчин, вооруженных автоматами с лазерным прицелом, на двух автомобилях протаранили ограду взлетно-посадочной полосы аэропорта Брюсселя, проехав к месту стоянки самолета авиакомпании Swiss.

В это время охранники частной компании по транспортировке особо ценных грузов Brink's как раз грузили ящики с ценностями из бронированного грузовика в самолет до Цюриха.

Налетчики завладели драгоценностями без единого выстрела. Он отобрали контейнеры с алмазами и золотом, погрузили в свои автомобили и скрылись. По словам сотрудников аэропорта, в общей сложности налет продолжался не больше 10 минут.

"Стрельбы не было, никто не пострадал. Все продолжалось лишь пару минут, после чего грабители покинули аэропорт через пробитую ограду", - рассказал один из представителей аэропорта.

Несмотря на резонансное преступление и расследование полиции, инцидент на работу аэропорта не повлиял. Не были отменены ни один запланированный рейс, помимо того, который должен был отправиться с ценностями в Цюрих.

В ходе расследования неподалеку от аэропорта уже обнаружен сгоревший фургон Mercedes, на котором приехали преступники. Предполагают, что они скрылись на втором транспортном средстве - легковом автомобиле Audi A8.

Местные СМИ отмечают, что безопасность аэропорта Брюсселя уже не раз попадала под град критики общественности и специалистов. За последние полтора года там произошли как минимум четыре подобных вооруженных нападения.