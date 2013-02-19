В Армении избран новый президент: уже начались акции протеста

В Армении прошли выборы президента. Предварительные результаты голосования, поступившие со всех избирательных участков в Ереване и во всех 10 областях страны, свидетельствуют о том, что победу на выборах одержал действующий президент республики Серж Саргсян.

Он набрал 58,64 % голосов избирателей. У ближайшего его преследователя, лидера партии "Наследие" Раффи Ованнисяна - 36,7% голосов, а бывший премьер-министр Грант Багратян с 2,15% голосов расположился на третьем месте, сообщает РБК.

В свою очередь, несогласные с итогами выборов президента, начали акцию протеста в Ереване. Протестующие требуют прекратить фальсификации при подсчете голосов.

Активисты заявили, что акция будет носить бессрочный характер - они намерены продолжать ее до тех пор, пока их требования не будут выполнены.

Участники акции протеста, которых собралось около двух десятков человек, возложили в знак протеста перед зданием ЦИК траурный венок.



Как передает корреспондент АрмИнфо, в ходе церемонии возложения венка полицейские попытались помешать демонстрантам, вследствие чего были подвержены резкой критике со стороны митингующих и были вынуждены отступить.



После возложения венка демонстранты почтили минутой молчание "еще не зародившуюся демократию в республике". "Выборы в Армении были сфальсифицированы изначально. Здесь у здания ЦИК находится труп, к которому необходимо возложить траурный венок", - заявил активист Ваагн Минасян. При этом он подчеркнул, что борьба с фальсификациями и беззакониями продолжится, и будет выражена в различных формах.