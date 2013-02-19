Пенсия Папы Римского составит 2,5 тысячи евро в месяц

После того, как Папа Римский Бенедикт XVI покинет престол 28 февраля, ему будет выплачиваться ежемесячная пенсия в размере 2,5 тысячи евро.

"Папа Бенедикт XVI будет получать 2,500 евро в месяц пенсии, после того как он отречется от престола в конце февраля и примет более скромный титул почетного епископа Рима", - сообщает Independent.

Пенсия отставного понтифика будет даже вдвое ниже пенсии уходящего на покой кардинала. Преемник на престоле Святого Петра скорее всего дарует Бенедикту титул почетного кардинала, что позволит ему получать уже 5 тысяч евро в месяц.

Издание также сообщает, что 28 февраля Бенедикт заберет с собой из папских покоев только личные вещи и подарки, пианино, кошек и, конечно, свои письма. Все остальное, включая мебель, книги и документы, останется в Апостольском дворце в Ватикане.

Приемнику Папа также оставит политические проблемы церкви и нерешенные скандалы.

Ранее "Главред" сообщал, что причинами для ухода Папы с престола назывались не только состояние здоровья понтифика, но и скандалы, сотрясавшие Ватикан в последнее время.