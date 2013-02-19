На конференции ООН по разоружению КНДР пригрозила соседям уничтожением

Представитель делегации КНДР на конференции в Женеве пригрозил Южной Корее полным уничтожением за непредсказуемое поведение.

Об этом сообщает УНИАН.

Также дипломат вновь заявил планах Пхеньяна после проведения очередного ядерного испытания.

"Как говорится в пословице, новорожденный щенок не боится тигра. Непредсказуемое поведение Южной Кореи только предрекает ее полное уничтожение", - заявил на дипломат конференции ООН по разоружению.

Также дипломат предупредил, что враждебное отношение США к Северной Корее лишь усугубляет ситуацию и не оставляет ей выбора, подталкивая ко второму и третьему испытаниям, более мощным, чем первое.

Напомним, 12 февраля в КНДР прошли подземные ядерные испытания – подрыв "легкой и компактной бомбы" большой разрушительной силы. Позже Пхеньян заявил, что не намерен "прогибаться ни под какие резолюции", и пригрозил более масштабными мерами в ответ на политику США в его отношении.

Совет безопасности ООН провел экстренное заседание, решительно осудив испытание и заявив о начале работы над ответными мерами.

Сеул, в свою очередь, заявил об ускорении развития баллистической программы и установке направленной против КНДР системы ПРО.

На прошлой неделе западные СМИ сообщили о том, что Северная Корея проинформировала КНР о намерении провести в этом году как минимум еще одно ядерное испытание, мощность взрыва может составить 10 килотонн, а также пуск ракеты.

Пекин эту информацию не подтвердил.