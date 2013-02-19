Безногий чемпион мира рассказал, как сильно любил свою застреленную девушку

Писториус утверждает, что у него не было намерения убивать любимую
Южноафриканский легкоатлет-ампутант Оскар Писториус заявил на слушаниях в суде, что у него не было намерений убивать свою девушку Реву Стенкамп.
"У меня не было намерения убивать свою девушку Реву Стенкамп", - цитирует спортсмена РИА Новости.
Писториус признался, что у них не было проблем в отношениях со Стенкамп.
"Мы сильно любили друг друга и мы могли бы быть еще более счастливы", - отметил он.
Как сообщалось ранее, прокурор обвинил Писториуса в преднамеренном убийстве Стенкамп.
Ранее "Главред" сообщал, что в День всех влюбленных в доме атлета в фешенебельном районе Претории произошло убийство. Писториус выстрелил девушке в голову и руку из пистолета. От полученных ранений она умерла.