Путин приказал написать "правильный" учебник истории

Владимир Путин заявил о необходимости разработать единые учебники истории России для средней школы, написанные хорошим русским языком и лишенные внутренних противоречий и двойных толкований.

Об этом сообщает РИА "Новости".

По его словам, такие учебники должны быть "рассчитаны на разные возрасты, но построены в рамках единой концепции, в рамках логики непрерывной российской истории, взаимосвязи всех ее этапов, уважения ко всем страницам нашего прошлого".

"Нужно на конкретных примерах показывать, что судьба России создавалась единением разных народов, традиций и культур", - заявил Путин.

Кроме того, российский лидер подчеркнул необходимость написания учебника на хорошем языке.

"Учебники для школы должны быть написаны хорошим русским языком и не иметь внутренних противоречий и двойных толкований. Это должно быть обязательным требованием ко всем учебным материалам", - подчеркнул президент.

По его мнению, к созданию общероссийского учебника истории могут быть привлечены не только специалисты Министерства образования и Российской академии наук, но также исторического и военно-исторического обществ.

"Это системная, комплексная и творческая работа, и она должна отвечать и интересам, запросам детей, и современным общественным реалиям", - отметил Путин.

По его словам, школа играет важную роль в формировании культуры взаимоотношений между людьми разных национальностей.