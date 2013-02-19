Путин приказал написать "правильный" учебник истории

Путин поручил разработать единый учебник по истории для средней школы, в котором не будет внутренних противоречий и двойных толкований.
Владимир Путин заявил о необходимости разработать единые учебники истории России для средней школы, написанные хорошим русским языком и лишенные внутренних противоречий и двойных толкований.
Об этом сообщает РИА "Новости".
По его словам, такие учебники должны быть "рассчитаны на разные возрасты, но построены в рамках единой концепции, в рамках логики непрерывной российской истории, взаимосвязи всех ее этапов, уважения ко всем страницам нашего прошлого".
"Нужно на конкретных примерах показывать, что судьба России создавалась единением разных народов, традиций и культур", - заявил Путин.
Кроме того, российский лидер подчеркнул необходимость написания учебника на хорошем языке.
"Учебники для школы должны быть написаны хорошим русским языком и не иметь внутренних противоречий и двойных толкований. Это должно быть обязательным требованием ко всем учебным материалам", - подчеркнул президент.
По его мнению, к созданию общероссийского учебника истории могут быть привлечены не только специалисты Министерства образования и Российской академии наук, но также исторического и военно-исторического обществ.
"Это системная, комплексная и творческая работа, и она должна отвечать и интересам, запросам детей, и современным общественным реалиям", - отметил Путин.
По его словам, школа играет важную роль в формировании культуры взаимоотношений между людьми разных национальностей.