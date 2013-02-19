Российские академики оценили силу взрыва метеорита над Уралом

Специалисты Российской академии наук оценили энергию взрыва, произошедшего над Челябинской областью во время входа в атмосферу метеорита, в 100 – 200 килотонн.

Об этом со ссылкой на заявление директора Института астрономии Бориса Шутова передает РИА Новости.

"Энергия лежит в интервале от 10 до 500 килотонн, скорее всего 100-200", - отметил ученый, добавив, что эта оценка "раза в четыре меньше", чем ранее опубликованные данные NASA.

При этом Шутов подчеркнул, что названные им цифры являются предварительными, и в дальнейшем будут неоднократно уточняться.

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Также он отметил, что по оценкам российских ученых диаметр космического тела находился в интервале от 5 до 20 метров.

Напомним, как сообщал "Главред", ранее специалисты NASA представили свои оценки, в соответствии с которыми мощность взрыва оценивалась в диапазоне от 300 до 500 килотонн, что примерно в 20 раз превосходит мощность атомной бомбы, сброшенной на Хиросиму.

По данным NASA, диаметр небесного тела составлял 17 метров, а масса – 10 тысяч тонн.

Как известно, метеоритный дождь прошел над Челябинском утром 15 февраля. Он сопровождался серией взрывов. В результате инцидента пострадали более тысячи человек, которые, в основном, получили осколочные ранения.

Около 50 человек были госпитализированы.

Ущерб от падения метеорита власти оценили в миллиард рублей (около 250 миллионов гривен – прим. ред.). 19 февраля стало известно, что примерно половина зданий, пострадавших в результате инцидента, уже восстановлена.

Фрагменты упавшего метеорита были обнаружены в районе озера Чебаркуль 17 февраля.