В Болгарии манифестанты дерутся с полицией, пострадали десятки человек

В ночь на среду, 20 февраля, в Болгарии прошли столкновения полиции с манифестантами, выступающими против высоких цен на электроэнергию. В результате не менее восьми человек пострадали.

Об этом со ссылкой на информагентство Novinite сообщает РИА Новости.

Массовые акции протеста проходят в ряде крупных городов Болгарии уже несколько дней. Два дня назад в ходе столкновений пострадали 11 человек, в том числе пятеро полицейских.

Накануне премьер-министр Болгарии Бойко Борисов заявил, что национальный регулятор в области энергетики отзовет лицензию у CEZ — компании-поставщика электричества, действиями которой были, в частности, недовольны протестующие.

По словам местных жителей, их счета за электроэнергию за январь увеличились почти в два раза. На фоне протестов было объявлено об отставке вице-премьера и министра финансов страны Симеона Дянкова.