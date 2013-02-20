В КНДР за испытание ядерной бомбы ученых наградили катанием на роликах

Власти КНДР наградили специалистов, участвовавших в подготовке ядерного испытания, развлекательной поездкой в Пхеньян.

Об этом со ссылкой на северокорейские СМИ сообщает РИА Новости.

"Они (награжденные) проведут в Пхеньяне знаменательные дни, наслаждаясь колоссальными привилегиями и приоритетным режимом обслуживания", — говорится в заявлении Центрального телеграфного агентства Кореи. По данным агентства, участники поездки весело проведут время на открытом катке и на площадке для катания на роликах.

Также в программе для премированных специалистов-ядерщиков предусмотрен визит в Кымсусанский мемориальный дворец Солнца, где находятся усыпальницы бывших лидеров государства — Ким Ир Сена и его сына Ким Чен Ира. Сколько человек войдет в состав группы, не сообщается.

Ранее "Главред" сообщал, что 12 февраля Северная Корея провела подземные ядерные испытания — подрыв "легкой и компактной бомбы" большой разрушительной силы. Действия Северной Кореи осудили, в частности, США, Китай, Великобритания, Япония, Франция.