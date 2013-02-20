Нигерийские пираты захватили в плен троих украинцев

В минувшее воскресенье, 17 февраля, у побережья Нигерии пираты атаковали судно Armadah Tuah. В результате этого трое украинцев, два гражданина Индии и один россиянин были захвачены в плен.

Об этом со ссылкой на источники в нигерийских силовых структурах сообщает РИА Новости.

Международное морское бюро сообщило нападение произошло примерно в 80 километрах от нигерийского побережья.

Интернет-издание Maritame Executive сообщает, что в ходе нападения на эксплуатируемое нигерийской компанией-оператором Armada Century Ltd. вспомогательное судно Armadah Tuah, ходившее под флагом Малайзии, пираты захватили только находившихся на борту иностранцев. Нигерийцы, входившие в состав экипажа, впоследствии перегнали оставленное морскими разбойниками судно к берегу.

Официальных заявлений силовых структур Нигерии по инциденту с судном Armadah Tuah пока не поступало.

В последнее время эксперты отмечают рост активности пиратов у побережья Нигерии. За последние десять дней в данном районе атакам боевиков подверглись еще как минимум четыре судна.

Ранее "Главред" сообщал, что 23 декабря 2012-го года, нигерийские пираты захватили итальянский шельфовый снабженец Asso Ventuno, на борту которого было 4 человека, в том числе один украинец.