США пригрозили Украине "законом Магнитского"

Если ситуация с демократией в Украине будет ухудшаться, конгресс США продолжит обсуждение возможности применения санкций против чиновников, применив что-то похожее на "закон Магнитского".

Об этом экс-посол США и директор программы контроля над вооружениями Brookings Institution Стивен Пайфер заявил в комментарии Тиждень.ua.

"В том виде, в котором принят и подписан в декабре закон Магнитского, он применяется только к России. Члены американского правительства отметили, что теперь хотели бы применить похожий акту Магнитского закон или иные санкции к Украине", - говорил он.

В течение прошлого года в Конгрессе пытались рассмотреть санкции к Украине из-за обеспокоенности демократическим регрессом, который наблюдается с 2010 года.

"Кое-кто в Конгрессе предполагал, что закон Магнитского надо применять шире, чем только к России, но в конце Конгресс ограничился исключительно Россией", - отметил Пайфер.

"Если обеспокоенность Конгресса демократическим спадом в Украине продлится, подозреваю, что в Конгрессе продолжат говорить о санкциях против Украины. Тогда как правительство США не хочет накладывать на Украину санкции, оно уже имеет определенную власть, кроме Акта Магнитского, отказывать в предоставлении виз", - добавил экс-посол.

Ранее "Главред" сообщал, что экс-нардеп от "Батьківщини" Остап Семерак заявил, что США готовы расширить сферу применения "закона Магнитского" за пределы России, в частности, под его действие рискует попасть Украина.