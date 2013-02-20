Фантазии вокруг челябинского метеорита: его сбил НЛО

Эксперт по паранормальным явлениям считает, что упавший под Челябинском метеорит был сбит НЛО.
Глава Волжской группы по изучению аномальных явлений Геннадий Белимов, считает, что челябинский метеорит был сбит НЛО.
По его мнению, пришельцы "в очередной раз спасли человечество", сбив в воздухе метеорит. В доказательство он приводит видео, которое было прислано "вызывающим доверие источником", передает "Аргументы и факты".
"Я полагаю, нам, жителям России в частности и Земли в целом, в очередной раз крупно повезло, - сказал Белимов. - На видео отчетливо видно, что с "челябинским пришельцем" вначале взаимодействует в небе какой-то НЛО. Причем именно после этого взаимодействия светящийся объект начинает взрываться и разваливаться на мелкие фрагменты".
Видеозапись эксперту прислал вызывающий доверие источник - военно-космический инженер в отставке, проживающий в Подмосковье.
"Какие-то внеземные силы в очередной раз спасли человечество от куда более печальных последствий, чем те, что мы имеем", - заключил глава Волжской группы по изучению аномальных явлений.
Как известно, падение метеорита вызвало огромный резонанс среди землян: за последние дни возникло много разных версий, шуток, опасений. Не остались незамеченными и другие фантастические версии и "безумные конспирологические теории". Так, лидер ЛДПР Владимир Жириновский в своем блоге написал, что случившееся в Челябинской области - не природное явление. "Здесь может быть связь с деятельностью человека", - пишет политик. По его мнению метеорит мог быть новым супероружием США, учащихся управлять стихиями для использования в боевых действиях.
Напомним, что утром 15 февраля, жители Урала стали очевидцами падения метеорита, который раскололся в атмосфере на несколько десятков крупных обломков. Пострадали около полутора тысяч человек. Есть повреждения зданий, общая площадь разбитых стекол составляет порядка 100 тыс. кв. метров.