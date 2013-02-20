Фантазии вокруг челябинского метеорита: его сбил НЛО

Глава Волжской группы по изучению аномальных явлений Геннадий Белимов, считает, что челябинский метеорит был сбит НЛО.

По его мнению, пришельцы "в очередной раз спасли человечество", сбив в воздухе метеорит. В доказательство он приводит видео, которое было прислано "вызывающим доверие источником", передает "Аргументы и факты".

"Я полагаю, нам, жителям России в частности и Земли в целом, в очередной раз крупно повезло, - сказал Белимов. - На видео отчетливо видно, что с "челябинским пришельцем" вначале взаимодействует в небе какой-то НЛО. Причем именно после этого взаимодействия светящийся объект начинает взрываться и разваливаться на мелкие фрагменты".

Видеозапись эксперту прислал вызывающий доверие источник - военно-космический инженер в отставке, проживающий в Подмосковье.

"Какие-то внеземные силы в очередной раз спасли человечество от куда более печальных последствий, чем те, что мы имеем", - заключил глава Волжской группы по изучению аномальных явлений.

Как известно, падение метеорита вызвало огромный резонанс среди землян: за последние дни возникло много разных версий, шуток, опасений. Не остались незамеченными и другие фантастические версии и "безумные конспирологические теории". Так, лидер ЛДПР Владимир Жириновский в своем блоге написал, что случившееся в Челябинской области - не природное явление. "Здесь может быть связь с деятельностью человека", - пишет политик. По его мнению метеорит мог быть новым супероружием США, учащихся управлять стихиями для использования в боевых действиях.

Напомним, что утром 15 февраля, жители Урала стали очевидцами падения метеорита, который раскололся в атмосфере на несколько десятков крупных обломков. Пострадали около полутора тысяч человек. Есть повреждения зданий, общая площадь разбитых стекол составляет порядка 100 тыс. кв. метров.