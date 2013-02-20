Папа Римский решил изменить правила выборов преемника

20 февраля, на сайте Vatican Insider появилось сообщение о том, что Папа Римский Бенедикт XVI намерен внести изменения в правила созыва конклава кардиналов, на котором будет избираться новый понтифик.

Речь идет о времени, в течение которого должны избрать нового папу, сообщает Интерфакс.

По действующему закону - это минимум в течение двух недель, то есть не ранее 15 марта. Однако, конклав хотят провести раньше, чтобы новый Папа - успел подготовиться к пасхальным празднованиям, которые католики в этом году будут отмечать - 31 марта.

Напомним, 11 февраля Папа Римский Бенедикт XVI заявил о своем решении отречься от престола потому, что не чувствует в себе сил далее исполнять обязанности главы католической церкви.

После того, как 28 февраля Папа Римский официально сложит с себя полномочия, в ближайшее время соберется конклав кардиналов, который изберет нового главу католической церкви.