Над мексиканским вулканом заметили НЛО

В Латинской Америке над мексиканским вулканом Попокатепетль заметили НЛО. Взбудоражены и уфологи, и журналисты.

На кадрах, полученных неподалеку от места событий, видно, как несколько движущихся огней, похожих на светящиеся объемные точки, подлетают к вулкану с разных сторон и скрываются за ним, как будто опускаясь прямо в жерло, сообщает International Business Times.

Черно-белые видеозаписи, которые транслировались по каналам местного телевидения, даже за пределами Мехико вызвали сильный интерес у уфологов и людей, в той или иной степени интересующихся аномальными явлениями.

Мексиканский вулкан стал в прямом смысле горячей точкой для наблюдателей НЛО, которые высказывают версии, что это место может иметь особое значение для космических пришельцев. Среди уфологов популярна теория, по которой вулкан является межгалактическим местом встречи инопланетян, причем встречи на высшем уровне.

Версия же о метеоритах, упавших из метеоритного дождя, предложенная астрономами, была сразу отвергнута специалистами по "летающим тарелкам".

В прошлом году вулкан Попокатепетль прославился тем, что на видеозапись с ним попал сигарообразный объект, вертикально входящий в дымящееся жерло. Эксперты из Международного астрономического союза исключили метеорит, так же как и вероятность падения обломка породы, "выплюнутого" вулканом при извержении. Тщательный анализ видеозаписи показал, что она является хорошо подстроенным обманом.

Как известно, в конце января сразу восемь неопознанных летающих объектов были зафиксированы в небе над Мексикой. От каждого объекта исходило некое люминесцентное свечение. Выдвигались теории, что это секретный американский летательный аппарат TR-3B, обладающий невероятной скоростью и громадными размерами. Сведения об этом засекреченном проекте давно занимают умы уфологов, которые считают, что его технология была заимствована у инопланетян и позволяет "снижать" воздействие гравитационного поля Земли. Однако разгадка оказалось простой - высоко в небе парили дикие белые гуси.