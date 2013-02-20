В Петербурге после массовой драки госпитализировали украинца

В Петербурге гражданин Украины был травмирован в результате массовой драки, сообщает пресс-служба Генерального консульства Азербайджана в Санкт-Петербурге, передает РИА Новости.

Массовая драка произошла близ кафе "Чистые пруды" на улице Димитрова. В больницу попали 5 человек. Они были доставлены в больницу с колото-резаными ранениями и повреждениями от травматического оружия.

"Из пострадавших двое уже были отпущены домой, состояние двоих оценивается как стабильное, состояние одного остается тяжелым", - сообщили в консульстве.

На месте происшествия были найдены два травматических пистолета, гильзы от дробовика, нож и бейсбольная бита. Городское управление Следственного комитета сообщило о задержании 15 предполагаемых участников инцидента, позднее были задержаны еще 13 человек.



Драка возникла между выходцами из села Ирмашды Шамкирского района Азербайджана из-за похищения невесты перед свадьбой.

Среди пострадавших трое являются гражданами Азербайджана, один гражданин Украины и один гражданин Российской Федерации ", - сообщает консульство.

При этом в консульстве не уточнили, в каком состоянии находится украинец.