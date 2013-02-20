В Петербурге после массовой драки госпитализировали украинца

Массовая драка произошла близ кафе "Чистые пруды" в Петербурге. В больницу попали 5 человек.
В Петербурге гражданин Украины был травмирован в результате массовой драки, сообщает пресс-служба Генерального консульства Азербайджана в Санкт-Петербурге, передает РИА Новости.
Массовая драка произошла близ кафе "Чистые пруды" на улице Димитрова. В больницу попали 5 человек. Они были доставлены в больницу с колото-резаными ранениями и повреждениями от травматического оружия.
"Из пострадавших двое уже были отпущены домой, состояние двоих оценивается как стабильное, состояние одного остается тяжелым", - сообщили в консульстве.
На месте происшествия были найдены два травматических пистолета, гильзы от дробовика, нож и бейсбольная бита. Городское управление Следственного комитета сообщило о задержании 15 предполагаемых участников инцидента, позднее были задержаны еще 13 человек.
Драка возникла между выходцами из села Ирмашды Шамкирского района Азербайджана из-за похищения невесты перед свадьбой.
Среди пострадавших трое являются гражданами Азербайджана, один гражданин Украины и один гражданин Российской Федерации ", - сообщает консульство.
При этом в консульстве не уточнили, в каком состоянии находится украинец.