В Грузии депутаты смогут ходить на работу в черкесках

Парламент Грузии предварительно поддержал инициативу депутата Бидзины Гуджабидзе, который предложил узаконить право депутатов приходить на работу в национальной одежде.

Об этом сообщает "Коммерсант".

Комитет по процедурным вопросам предварительно одобрил соответствующие поправки в регламент.

В соответствии с документом, положение о том, что депутаты "носят протокольную и деловую одежду", дополняется словами "либо национальное одеяние".

Под национальной одеждой в данном случае подразумевается черкеска, которую в Грузии называют чохой.

Гуджабидзе и некоторые его коллеги, как отмечается, ранее уже приходили на заседания в национальной одежде.

"Нам, разумеется, никто не мешал, но мы хотим, чтобы это право было зафиксировано в регламенте, а чоха превратилась в национально-государственный атрибут",— объяснил депутат.

Автор инициативы представляет Консервативную партию, которая входит в ныне правящую коалицию "Грузинская мечта". В коалиции к его предложению относятся в целом положительно.

Будет ли поправками предусмотрен определенный вариант национальной одежды для женщин-депутатов, не сообщается.

Напомним, 19 февраля представители украинской оппозиции пришли в Верховную Раду в вышиванках, чем вызвали недовольство представителей большинства - регионалов и коммунистов.