В России депутаты правящей партии уходят в отставку из-за своей недвижимости

Председатель комиссии по этике российской Госдумы Владимир Пехтин сложил депутатские полномочия после того, как стало известно, что он является владельцем недвижимости за рубежом.

Ожидается, что в ближайшее время с подобными заявлениями выступят еще шестеро депутатов правящей партии "Единая Россия", имеющих заграничную недвижимость, сообщают "Ведомости".

Как известно, российским депутатам и чиновникам запрещено иметь недвижимость за границей.

Скандал разразился после того, как известный оппозиционер Алексей Навальный представил выписки из реестра недвижимости округов Майами-Дейд и Дюваль в американском штате Флорида, где Пехтин фигурирует как собственник квартир.

Сначала депутат уверял, что у него "практически" нет недвижимости за рубежом, а потом объяснял, что квартиры принадлежат его сыну Алексею.

Навальный опубликовал новые документы, которые опровергали слова Пехтина. 20 февраля от мандатов отказались еще два единоросса, которые сослались на состояние здоровья и переход на другую работу.

Человек, близкий к администрации Путина, сообщил, что следом за Пехтиным по схожим основаниям покинуть Госдуму могут еще шесть единороссов.

Напомним, Дума в первом чтении приняла законопроект, который запрещает государственным служащим иметь недвижимость и банковские счета за рубежом.