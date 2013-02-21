В России депутаты правящей партии уходят в отставку из-за своей недвижимости

Несколько депутатов Госдумы РФ сложили депутатские полномочия после обнародования данных о том, что они владеют недвижимостью за границей.
Председатель комиссии по этике российской Госдумы Владимир Пехтин сложил депутатские полномочия после того, как стало известно, что он является владельцем недвижимости за рубежом.
Ожидается, что в ближайшее время с подобными заявлениями выступят еще шестеро депутатов правящей партии "Единая Россия", имеющих заграничную недвижимость, сообщают "Ведомости".
Как известно, российским депутатам и чиновникам запрещено иметь недвижимость за границей.
Скандал разразился после того, как известный оппозиционер Алексей Навальный представил выписки из реестра недвижимости округов Майами-Дейд и Дюваль в американском штате Флорида, где Пехтин фигурирует как собственник квартир.
Сначала депутат уверял, что у него "практически" нет недвижимости за рубежом, а потом объяснял, что квартиры принадлежат его сыну Алексею.
Навальный опубликовал новые документы, которые опровергали слова Пехтина. 20 февраля от мандатов отказались еще два единоросса, которые сослались на состояние здоровья и переход на другую работу.
Человек, близкий к администрации Путина, сообщил, что следом за Пехтиным по схожим основаниям покинуть Госдуму могут еще шесть единороссов.
Напомним, Дума в первом чтении приняла законопроект, который запрещает государственным служащим иметь недвижимость и банковские счета за рубежом.