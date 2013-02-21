У посольства России в Сирии произошел крупный теракт: десятки погибших

У посольства России в центре Дамаска взорвалась заминированная машина. В результате теракта погибли десятки человек, около двухсот были ранены.

В то же время, полиция сообщила о задержании другого предполагаемого террориста, который находился за рулем автомобиля со взрывчаткой, сообщает ВВС.

У задержанного были обнаружены пять взрывных устройств, каждое – весом в 300 килограммов.

Жертвами теракта у российского посольства стали прохожие, водители соседних машин и школьники. Взрыв произошел недалеко от школы, а также от офиса правящей партии, госпиталя и автобусной остановки.

"Я пытался затащить ее в магазин, но она уже умирала. Мы не могли ее спасти. Она была ранена в голову и в живот", - рассказал продавец близлежащего магазина, на руках которого умерла молодая девушка.

Как стало известно, автомобиль взорвался на расстоянии в 300 метров от российского посольства. Как рассказали сотрудники дипломатической миссии, в здании выбило окна, но никто из персонала не пострадал.

По словам очевидцев, после теракта прогремели еще два взрыва.

Отметим, что этот теракт произошел в день встречи лидеров сирийской оппозиции, главы МИД России Сергея Лаврова, а также и представителей Лиги арабских государств, которые пытаются договориться о решении сирийского кризиса.