Число украинцев, застрявших на арестованных судах, возросло до 7-ми

media type="picture" position="1"]История с арестом за долги в Великобритании несколько судов, на борту которых находятся украинцы, стала обрастать подробностями. Оказалось, что на британских судах застряли семеро граждан Украины.

Посольство Украины в Великобритании прислало обновленную информацию о ситуации с украинскими моряками - членами экипажей морских судов, владельцем которых является британская компания Independent Shipping Limited, сообщает УНИАН.

Как выяснилось, на судне Torrent, которое стоит в порту Рей, работают три украинских моряка, на судне Cementina в порту Хаудендайк – два, на судне Independent в порту Шохем – также два украинца.

Ситуация с обеспечением продуктами питания, водой и горючим на судах, где находятся украинские граждане, нормальная. Члены экипажа чувствуют себя хорошо. Они имеют право сходить на берег, жалоб нет.

По информации, полученной Посольством Украины от представителя владельца судов, один моряк – граждан Украины планирует вернуться на родину, остальные будут работать и в дальнейшем.

С целью скорейшего решения вопроса с выплатой задолженности по зарплате украинским морякам Посольство Украины в Великобритании находится на постоянной связи с представителями владельцев компании Independent Shipping Limited.

Вопрос продолжает находиться на контроле Посольства в Великобритании и Департамента консульской службы МИД Украины.

Ранее "Главред" сообщал, что на корабле Torrent, который стоит в бухте города Рай в Сассексе, находятся пятеро украинцев.

фото: bbc.co.uk