Подробности теракта в Дамаске: погибли 50 человек, еще 200 ранены

После того, как террорист-смертник взорвал заминированный автомобиль в центральной части столицы Сирии Дамаска, оказалось, что жертвами теракта стали более 50 человек, а еще около 200 получили ранения.

По приблизительной оценке сотрудников спецслужб, работающих на месте взрыва, количество взрывчатки, находящейся в автомобиле смертника, составляло не менее тысячи килограмм, сообщает РИА Новости.

В зону поражения попала школа. Зданиям, окружающим место взрыва на площади Имама, причинен значительный ущерб в радиусе 400 метров — выбиты стекла, разрушены оконные рамы, балконы. На месте взрыва, находящегося в 150 метрах от ограждения российского посольства, и приблизительно на таком же расстоянии от здания центрального комитета партии Баас, образовалась воронка площадью два на три метра. На расположенном вблизи от места взрыва автовокзале разрушены десятки маршрутных такси.

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После взрыва на месте происшествия началась стрельба из автоматического оружия. На месте инцидента возник пожар, уничтоживший десятки автомобилей.

Сирийские СМИ сообщают о большом количестве погибших и пострадавших в результате взрыва. По данным медиков, работающих на месте ЧП, речь идет о более чем 50 погибших, и около 200 пострадавших.

Ранее "Главред" сообщал, что жертвами взрыва стали десятки человек, однако их точное число не уточнялось.