В храме Христа Спасителя отметили годовщину акции Pussy Riot

В храме Христа Спасителя задержали двух активисток, которые надели балаклавы и собирались возложить цветы на солею. Задержанными оказались историк Ирина Карацуба и филолог Елена Волкова. Акция была посвящена годовщине выступления в храме участниц группы Pussy Riot.

После профилактической беседы полиция отпустила женщин, сообщают Грани.ру.

Карацуба с Волковой и раньше поддерживали участниц группы Pussy Riot. Они приходили на акции к Хамовническому суду Москвы, где проходил процесс над Надеждой Толоконниковой, Марией Алехиной и Екатериной Самуцевич.

Карацуба работает в Свято-Филаретовском институте на кафедре церковно-исторических дисциплин. Волкова до 2011 года работала на факультете иностранных языков МГУ.

Ранее "Главред" сообщал, что 17 августа 2012 года Хамовнический суд Москвы признал трех участниц "Pussy Riot" - Надежду Толоконникову, Марию Алехину и Екатерину Самуцевич - виновными в хулиганстве по мотивам религиозной ненависти и вражды за скандальный "панк- молебен" в Храме Христа Спасителя. Каждая из них была приговорена к 2 годам заключения в колонии общего режима. При этом суд не усмотрел в действиях обвиняемых политических мотивов, о которых они заявляли в ходе следствия и на процессе.

10 октября того же года Мосгорсуд изменил приговор в отношении Екатерины Самуцевич, заменив ей реальный срок на условный. Наказание для двух остальных осужденных было оставлено в силе.

Видео: http://www.youtube.com