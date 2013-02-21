Папа Римский будет жить на роскошной вилле с видом на Рим

Папа Римский Бенедикт XVI, который решил уйти с престола, будет коротать век не за высокими стенами Ватикана. Кроме того брат понтифика - Георг Ратцингер заявил, что понтифик сохранит за собой нынешнее имя и не вернется к прежнему, под которым был крещен.

Между тем на территории города-государства заканчиваются ремонтные работы в небольшом особняке, который сам понтифик выбрал своим убежищем, сообщает Newsru.com.

Провести реставрацию особняка Бенедикт поручил еще до Рождества, что дает повод предполагать, что решение оставить папский трон было отнюдь не сиюминутным и не столь уж неожиданным для ближайшего окружения Йозефа Ратцингера.

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Небольшое здание на вершине Ватиканского холма было построено под небольшой женский монастырь по распоряжению Иоанна Павла П. Там собирались монахини из восьми разных стран, принадлежащие к одному ордену, и каждые пять лет постоялицы менялись. Последние сестры-"бенедиктинки" покинули Ватикан в ноябре прошлого года, и нового "заезда" уже не последовало.

Из особняка открывается захватывающий дух вид на Рим: прекрасно видна церковь Троицы над площадью Испании и Вилла Медичи, а также многочисленные купола и черепичные крыши. С другой стороны - купол собора Святого Петра. Неподалеку расположен "грот Лурдской Богоматери", полностью имитирующий пещеру, в которой, согласно католической церкви, в 1858 году во французском Лурде 14-летней девочке явилась Богоматерь. С тех пор это место стало местом паломничества. 11 февраля, в день, когда Бенедикт объявил об отречении, католики отмечают праздник Девы Марии Лурдской.

Помогать в быту Бенедикту будут четыре женщины из католического общества ("монахини в гражданском"). С ним также останется его личный секретарь монсеньер Георг Генсвайн.

Ранее "Главред" сообщал, что Бенедикт XVI сразу после своего отречения с поста предстоятеля Римско-католической церкви, переедет в летнюю резиденцию Кастель Гандольфо.