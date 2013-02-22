В Индии произошел двойной теракт: 20 погибших, более 100 раненых

В городе Хайдарабад на юге Индии в результате двойного теракта погибли 20 человек, 119 человек были ранены.

Взрывы произошли в административном центре штата Андхра-Прадеш, где находятся офисы западных IT-компаний, в том числе Google и Microsoft.

По словам очевидцев, первый взрыв произошел в нескольких метрах от дверей кинотеатра Venkatadri Cinema, когда зрители выходили из здания после окончания сеанса.

Второе взрывное устройство сработало у расположенной поблизости автобусной остановки.

По данным местных властей, взрывные устройства были установлены в оставленных на улице велосипедах.

В полиции уверены, что взрывы были террористическим актом. Ответственность за эти нападения пока никто на себя не взял.

При этом в МИД Индии признали возможность участия в организации теракта иностранцев.

В свою очередь, власти штата заявили, что целью взрывов было спровоцировать вспышку насилия среди населения Хайдарабада, значительную часть которого составляют мусульмане.

В конце ноября 2012 года пакистанское отделение движения "Талибан" пригрозило отомстить Индии за казнь Мухаммеда Касаба, признанного одним из исполнителей терактов 2008 года в Мумбаи.