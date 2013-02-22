Иран на 75% создал ядерную бомбу

Иран серьезно ускорил свою ядерную программу и уже обогатил 167 кг урана, который стал пригоден к использованию в атомном оружии.

Об это говорится в секретном докладе МАГАТЭ, который попал в распоряжение израильской прессы, сообщает Newsru.co.il.

В отчете МАГАТЭ, в частности, сообщается, что на комбинате в Натанге иранские специалисты ведут установку 180 новых центрифуг типа IR-2m. В случае их успешного запуска Иран имеет шансы получить запасы обогащенного урана, необходимые для создания бомбы.

Также эксперты заявили, что уже сейчас в распоряжении Ирана имеются 167 килограммов урана, обогащенного до 20%, а для создания одной бомбы необходимо иметь порядка 220-250 килограммов такого урана.

Иными словами, Иран уже собрал порядка 75% "начинки" для возможной бомбы.

Напомним, в сентябре 2012 года, выступая на Генеральной ассамблее ООН в Нью-Йорке, израильский премьер Беньямин Нетаньяху заявил, что для создания ядерного оружия Иран должен пройти три этапа: создать достаточное количество низкообогащенного урана, затем получить необходимое количество урана, обогащенного до среднего уровня, и, наконец, произвести высокообоогащенный уран для первого ядерного заряда.

По словам главы израильского правительства, первый этап Иран преодолел, потратив на это долгие годы.

Второй этап, по его мнению, будет пройден не позднее весны-лета 2013 года, после чего работы останется лишь на несколько месяцев.

Таким образом, по мнению израильских властей, Иран вплотную подошел к "красной черте", после преодоления которой решить вопрос можно будет лишь с помощью оружия.